Il trono di Matteo Ranieri prosegue in un turbinio di emozioni. La caratteristica di questo percorso sono gli alti e bassi, come nelle montagne russe. Armando Incarnato non si trattiene e continua a manifestare il suo interesse per la corteggiatrice del tronista, Denise.

Fonte studio UeD

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nell’ultima esterna, Matteo e Denise si baciano. L’altra corteggiatrice, ovviamente, prende male la notizia e lo attacca duramente: “Non mi ha dato fastidio il bacio, ma il tuo atteggiamento perché per la quinta volta mi hai lasciata qui”.

Il ragazzo però replica convinto: “L’ho baciata perché lo volevo. In realtà volevo baciarla dall’altra volta, ma avevamo litigato. Poi abbiamo fatto pace e ieri ho deciso di baciarla”. L’armonia tra Matteo e Denise viene però messa subito a dura prova.

Maria De Filippi, mette al corrente Matteo che durante un fuori onda è apparso l’audio di una nuova conversazione tra Denise e Armando Incarnato. Un evento che era già accaduto in altre occasioni.

Nel l’audio si sente Armando dire alla ragazza: “Poi fattela una puntata a sorridere. Tu non eri quella che parlava a prescindere? Ti sei fatta un mese di puntate sempre a piangere. Ma è proprio impensabile prendere un caffè insieme?”.

Poi insiste: “Hai paura che succede un bordello? E a te che te ne frega scusa? Hai paura di quello che dicono. Tu sai a me che mi combinano mattina pomeriggio e sera. Però faccio quello che voglio io perché la vita è mia no degli altri. Ti preoccupi del bordello? Contenta tu! Devi dare il contentino come al cane? Io farei altro. A te nella tua vita non ti capita di fare un aperitivo e di uscire? Allora facciamo uscire questo bordello”.

La corteggiatrice poi mette in chiaro la situazione e specifica: “Stavo andando a togliere il microfono e stavo aspettando in fila, a quel punto Armando ha cominciato a parlarmi”. Matteo Ranieri si è mostrato molto deluso da ciò che è appena accaduto e le due corteggiatrici, infastidite per motivi differenti, decidono entrambe di abbandonare lo studio.