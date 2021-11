UeD: la corteggiatrice torna negli studi per Matteo Ranieri. Ingresso inaspettato

Sta tornando nel programma per rimettersi in gioco, l'ex corteggiatrice vuole rubare il cuore a Matteo

La nuova stagione di UeD sta regalando al pubblico innumerevoli novità e colpi di scena. I telespettatori seguono con entusiasmo tutte le puntate. Arriva negli studi il nuovo tronista Matteo Ranieri. Dopo la fine del percorso di Fioravanti e l’allontanamento di Joele, la produzione e Maria De Filippi hanno proposto il ruolo a Ranieri.

Fonte studi UeD

Il ragazzo è già noto al pubblico, dato che nella scorsa edizione ha partecipato come corteggiatore (nonché scelta) di Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip. Il tronista per il momento ha fatto solo due esterne, nelle quali però ancora non riscontra un particolare feeling con nessuna delle sue corteggiatrici.

Ma una vecchia conoscenza del programma è già pronta a fare il suo ingresso in studio per rubare il cuore di Ranieri. Vediamo insieme di chi si tratta. Stiamo parlando di Eugenia Rigotti. La ragazza è stata una corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Oggi sembra pronta a tornare nel dating show per ritentare la strada del vero amore, dopo la delusione vissuta nella scorsa stagione.

Massimiliano, in quell’occasione, prese la scelta di uscire con Vanessa. Storia che, lontano dalle telecamere, durò veramente poco. Ma questo non ha portato nessun riavvicinamento con Eugenia. A quanto pare, Mollicone è un capitolo davvero chiuso e sepolto. La Rigotti fu definita come una ragazza possessiva e gelosa.

Ma il pubblico si è sempre schierato dalla sua parte. Dopo il suo percorso a UeD, Eugenia, lontana dalle telecamere, continua ad avere un grosso seguito e riscontra a tutt’oggi il consenso dei suoi fans. Magari sarà questa la volta giusta per entrambi? Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.