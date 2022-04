Alcuni tabloid americani danno la notizia per certa: Asap Rocky ha tradito Rihanna a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio

Scoop che ha del clamoroso quello arrivato dagli Stati Uniti nelle ultime ore. Sembrerebbe che Asap Rocky, noto rapper e imprenditore, abbia tradito Rihanna a poche settimane dal parto, spingendo la cantante a lasciarlo poco prima che nasca il loro primo figlio. Ancora non arrivano conferme dai diretti interessati, ma i tabloid americani ne parlano con molta convinzione.

La storia tra Rihanna e Asap Rocky è iniziata molti anni fa. In realtà i due si sono incontrati addirittura nel 2010, quando collaborarono in un disco e trascorsero alcuni mesi insieme in tournée.

Da quell’occasione è nata un’amicizia profonda che è durata per 10 lunghi anni. Nel 2020, poi, le due star della musica mondiale sono uscite allo scoperto annunciando di essere una coppia.

Sembrava una vera favola da film la loro, che alcuni mesi fa hanno annunciato anche di essere in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

Rihanna aveva concesso alla rivista People di pubblicare alcuni scatti di coppia insieme al suo Asap, in cui compariva con un pancione ormai evidente ed uno stile come al solito impeccabile.

Adesso manca davvero poco al parto della cantante originaria delle isole Barbados, ma qualcosa è andato storto e quella che doveva diventare presto una famiglia felice, si è smontata prima che nascesse.

Chi è la presunta amante di Asap Rocky

A lanciare per primo lo scoop bomba è stato Louis Pisano, influencer di moda da milioni di follower su Twitter. La notizia è stata poi ripresa e argomentata anche dal sito Just Jared.

Non solo la notizia del tradimento, ma è venuto fuori anche il nome della donna con cui Asap Rocky probabilmente abbia tradito Riri.

Lei si chiama Amina Muaddi, è una nota modella, influencer da 1,2 milioni di follower su Instagram e stilista nel mondo delle calzature. Ma soprattutto, lei è, o per meglio dire era, una buona amica della coppia.

Asap e Amina in passato avevano anche collaborato ad una collezione di scarpe e, stando a quanto riportato dalle fonti, quell’amicizia tra i due si è trasformata in qualcosa di più.

Neanche a dirlo, Rihanna ha lasciato il rapper non appena è venuta a conoscenza della loro tresca. I fan di tutto il mondo sperano che sia tutta una farsa e che ben presto arrivi una smentita, che al momento ancora non c’è.