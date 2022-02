Le pagine delle riviste di gossip di tutto il mondo, nelle ultime ore, non hanno potuto far altro che riempirsi delle bellissime foto della pop star mondiale Rihanna. Già, perché la cantante 33enne ha deciso di uscire allo scoperto ed annunciare al mondo intero di essere in dolce attesa per la sua prima volta. A donarle questa gioia infinita il compagno Rapper coetaneo A$AP Rocky.

D’altronde lo aveva sempre detto: “Voglio diventare mamma. Voglio avere 2 o tre figli almeno e se non troverò mai l’uomo ideale compirò questo passo anche da sola“.

Detto fatto, dunque. Perché la cantante 33enne originaria delle isole Barbados, si sta preparando per diventare mamma per la prima volta in vita sua.

Non lo farà da sola. Il bimbino o la bimba avrà un papà che è famoso come la mamma. Lui è A$AP Rocky, all’anagrafe Rakim Athelaston Mayers, noto rapper e produttore discografico di caratura internazionale. Anche lui, come Ryhanna, ha 33 anni.

A divulgare la notizia non ci ha pensato direttamente la cantante, che come tutti sanno non ha profili social su cui pubblica direttamente notizie sulla sua vita privata. Ma è toccato alla rivista People. Che su Instagram ha pubblicato dei bellissimi scatti della coppia, a passeggio tra i vicoli di Harlem, New York.

Impossibile non apprezzare, come al solito, lo stile unico di RiRi. Lei indossa un cappotto imbottito di colore rosa, abbottonato solo sopra e che lascia uscire il vero protagonista della foto: un pancione ormai ben evidente.

La storia tra Rihanna e A$AP Rocky

Il loro primo incontro risale addirittura al 2010, quando dopo una collaborazione in alcuni brani, hanno trascorso alcuni mesi in tournée insieme.

Da lì è nata una splendida amicizia che anni dopo, intorno al 2020, si è trasformata in un bellissimo amore. I due erano andati in visita alle Barbados, patria di Rihanna. E pare sia stata proprio quella l’occasione che ha dato il via alla loro relazione.

In una recente intervista, il rapper americano ha ammesso di essere perdutamente innamorato di lei, che considera assolutamente la donna della sua vita.

Il popolo del web, tra cui tanti amici e colleghi dello star system mondiale, si sono congratulati con la coppia per il lieto evento.