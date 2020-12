“Aspetto fino ad agosto, poi…” Federica Pellegrini ha rivelato le sue intenzioni

La nuotatrice italiana Federica Pellegrini aveva annunciato nel 2019, il suo desiderio di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo e di dedicarsi alla vita da mamma. Un desiderio che più volte ha fatto battere il suo cuore, ma quest’anno la Pandemia ha ostacolato ogni progetto. Non solo sono state annullate le Olimpiadi del 2020, ma la stessa nuotatrice ha contratto il Covid-19.

Federica Pellegrini, durante la positività ai tamponi, ha aggiornato i suoi numerosi follower con una specie di diario giornaliero, sul suo profilo Instagram. Ha mostrato il suo malessere nei primi giorni, durante i quali ha accusato febbre e stanchezza, fino a mostrarsi guarita e libera da quel mostro che sta cambiando la vita del mondo intero.

Durante un’intervista alla testata giornalistica La Repubblica, la Pellegrini ha confessato che la sua intenzione è quella di attendere le Olimpiadi di Tokyo, che dovrebbero svolgersi la prossima estate. Dovrebbero perché non c’è ancora nessuna certezza.

La nuotatrice si darà tempo fino al mese di agosto, poi deciderà se mettere un punto alla sua carriera agonistica e dedicarsi al sogno di ogni donna: diventare mamma.

Da tempo è legata con Matteo Giunta, suo allenatore dal 2013. Del loro rapporto non si sa molto, se non che va a gonfie vele. I due hanno scelto di vivere la loro vita privata lontani dai riflettori.

Un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi. La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro.

La nuotatrice ha anche espresso il suo supporto verso colleghe del mondo dello sport, che hanno scelto di cambiare la propria vita e di realizzare il loro sogno di diventare mamme. Tra queste, Elisa di Francisca e Tania Cagnotto:

Devo dire che lei, come Tania Cagnotto, da mamme erano già un po’ indecise dall’inizio, quindi capisco bene che vivendo di nuovo questa incertezza si sia detta che non voleva di nuovo perdere del tempo su una decisione come quella di un secondo figlio. Da donna ha fatto bene.