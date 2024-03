“Assurdo” Antonino Spinalbese paparazzato con la sua nuova fiamma: è di nuovo una Rodriguez

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, esce finalmente allo scoperto. A quanto pare ha una nuova fidanzata: ecco chi sta frequentando in questo momento.

Archiviato il caso Belen Rodriguez, chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese? Il fotografo e hairstylist, diventato famoso proprio per essere stato il compagno della showgirl argentina, dalla quale ha avuto una figlia nel 2021, Luna Marì, ha voltato pagina. La nuova compagna ha 25 anni e di lavoro fa la tatuatrice. Tanti gli scatti rubati alla neo coppia (lei assomiglia molto a Belen).

Mentre Belen Rodriguez è tornata single, ecco che ai suoi ex vengono continuamente attribuite nuove fiamme. Come accade, per esempio, per Stefano De Martino. Questa volta, però, è il turno anche di Antonino Spinalbese.

L’ex compagno di Belen, padre di Luna Marì, è un hairstylist, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. I paparazzi lo seguono dappertutto, al fine di scoprire le sue nuove frequentazioni dopo aver lasciato per sempre la bella argentina.

Secondo quanto riportato dai giornali di cronaca rosa, il parrucchiere avrebbe ritrovato l’amore. I fotografi di Chi, infatti, lo hanno pizzicato mentre passeggiava tranquillamente per le strade di Milano insieme alla sua nuova fiamma.

Lui avrebbe anche confermato, pubblicando sulle sue storie di Instagram uno scatto dell’occhio verde intenso della bella ragazza con i capelli castani. Ma chi è questa giovane che sta facendo battere forte il cuore dell’ex di Belen?

Come si chiama e che lavoro fa la fidanzata Antonino Spinalbese

La nuova compagna dell’hairstylist sarebbe Ainhoa Foti Rodriguez, una giovane tatuatrice di 25 anni. Nessuno sa come si siano conosciuti, ma pare che i due facciano coppia fissa da un po’ di tempo. Come dimostrano non solo le foto dei paparazzi, ma anche alcuni scatti simili sui rispettivi canali social.

Lei è originaria di Genova e lavora nello stesso studio a Milano in cui Antonino Spinalbese ha fatto realizzare il tatuaggio “Amore e psiche”, dedicato proprio all’ex Belen Rodriguez. I diretti interessati non hanno confermato la notizia che circola ormai da giorni sulle riviste di gossip, ma non l’hanno nemmeno smentita.