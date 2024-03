Belen Rodriguez, l’amore ancora clandestino “per il bene della carriera”: chi è il suo nuovo fidanzato

È arrivato davvero il momento per un nuovo capitolo? Stiamo parlando della turbolenta vita sentimentale di Belen Rodriguez. A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino e dalla rottura con l’imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl argentina sembrerebbe aver trovato un nuovo amore.

Questa nuova chiacchierata relazione è avvolta ancora nel mistero. Secondo l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una soffiata anonima – non sarebbe la prima volta che l’autorevole fonte riceva informazioni “top secret” – Belen Rodriguez starebbe frequentando un uomo da circa dieci giorni.

I due, a quanto pare, sarebbero inseparabili, tranne quando la showgirl è impegnata con i figli, ovviamente. Ci si chiede, perché tanto riserbo? A quanto pare, la nuova fiamma, o il nuovo fidanzato se vogliamo identificarlo così, non sarebbe gradito alla nuova manager di Belen Rodriguez, Antonella Mosetti. Lei avrebbe imposto di mantenere la riservatezza per non mettere a rischio i suoi contratti lavorativi, in particolare quello con la Rai per “Ballando con le Stelle”.

Si profila, dunque, un amore “clandestino”, che alimenta la curiosità del pubblico proprio per la natura con cui questo starebbe andando avanti. Chi sarà il misterioso uomo che ha conquistato il cuore della showgirl? E quanto durerà questo rapporto un po’ schiacciato dalle pressioni lavorative?

Non ci resta che attendere. Belen Rodriguez, comunque, era stata recentemente vista con Bruno Cerella, il giocatore di basket con cui la conduttrice era stata paparazzata. Belen, poco dopo, ha chiarito di non avere alcun interesse per Cerella.

La showgirl e il nuovo amore misterioso si sarebbero conosciuti a una festa privata a Milano circa due settimane fa. Antonella Mosetti, che ha preso in mano le redini della carriera di Belen Rodriguez da poche settimane, è molto rigorosa sul profilo professionale da mantenere. Eppure, lo sappiamo, la telenovela sentimentale di Belen Rodriguez non finisce certo qui.