Attilio Fontana ricoverato in ospedale: la foto in lacrime preoccupa i fan

In queste ultime ore Attilio Fontana sta facendo molto preoccupare i fan a causa di uno scatto condiviso sulla sua pagina social. L’attore e cantante, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae in lacrime in un letto d’ospedale. La notizia sta facendo il giro del web e preoccupa i fan più fedeli dell’ex membro della bad dei Ragazzi Italiani.

Lo scatto che Attilio Fontana ha pubblicato sui social e di cui si sta tanto parlando in questi giorni ritrae l’attore su un letto d’ospedale in lacrime, con un camice medico e con una cuffietta in testa. All’immagine Attilio ha accompagnato una parte del brano ‘Tangolento’.

Queste sono state le parole che l’attore e cantante ha scritto sotto il post in questione:

Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà.. ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va. Casella imprevisti, ci rivediamo al Via.



Al momento non ci è dato sapere nei dettagli che cosa è successo all’ex membro della band Ragazzi Italiani, molto famosa negli anni ’90. Stando allo scatto e alle parole in questione potremmo pensare che Attilio Fontana stia vivendo un periodo abbastanza delicato.

In seguito alla condivisione dello scatto che lo ritrae in lacrime su un letto d’ospedale, sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di auguri di pronta guarigione all’attore e cantante. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo questa vicenda che ha fatto molto preoccupare i suoi fan.

Come già anticipato, Attilio Fontana è stato un membro della band Ragazzi Italiani, molto famosa negli anni ’90. Dopo lo scioglimento del gruppo Attilio ha preso parte a numerose fiction televisive e nel 2013 ha partecipato a Tale e Quale Show. Qui ha conosciuto l’attrice Clizia Fornasier e insieme hanno avuto due figli.