Gianluca Vacchi in lacrime a Domenica In mentre racconta della malattia della piccola Blu Jerusalema

La figlia di Gianluca Vacchi è nata con una malformazione al palato: l'imprenditore racconta a Domenica In la malattia della piccola Blu

Ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, l’imprenditore Gianluca Vacchi si è mostrato in lacrime, mentre raccontava della malattia di sua figlia.

La piccola Blu Jerusalema è nata nel 2020 con una malformazione congenita al palato: la palatoschisi. In diretta con la sua compagna Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi ha spiegato che la malattia della loro bambina è dovuta a fattori ambientali e genetici e colpisce il palato, presentando una fessurazione di grandezza variabile.

Il 25 maggio uscirà su Amazon Prime Video un documentario sulla sua vita e l’imprenditore ha voluto anticipare i dettagli in diretta a Domenica In, spiegando come la sua vita sia cambiata grazie all’amore di Sharon e alla nascita della piccola Blu.

Ci siamo conosciuti a Miami, ovviamente la prima attrazione è stata fisica: dovevamo girare un video, sono rimasto completamente spiazzato. Lei è una persona straordinaria che viene da una famiglia straordinaria ed è per questo che voglio che nostra figlia cresca anche con i nonni materni. Sharon mi ha insegnato cos’è l’amore: un mix di chimica, sentimento, anima e passione. Mi ha insegnato ad amare di più la vita e farò di tutto affinché la sua vita sia sempre felice.

Gianluca Vacchi e l’operazione della piccola Blu

Il papà ha poi raccontato che quando i medici gli hanno detto del problema di Blu Jerusalema, stava per perdere i sensi.

Il problema di un bambino non è mai routine, anche se ci sono cose peggiori di quella che ha avuto Blu. Le hanno dato 25 punti al palato, in una bocca così piccola, hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei tutta una parte.

Proprio per amore della sua bambina, Vacchi ha accettato di fare il documentario per Amazon Prime Video. Ha voluto testimoniare il suo percorso di crescita e mostrare come è diventata oggi la sua vita.