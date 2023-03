Attilio Romita contro il Grande Fratello Vip: “Non lo rifarei”

Attilio Romita è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista ed ex mezzo busto del Tg2 è stato eliminato da qualche settimana ed ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv dove ha attaccato il reality, gli autori dando così ragione alla figlia Alessia che aveva detto di non essere d’accordo con la sua partecipazione.

“Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio” – ha detto ripercorrendo la sua avventura nella casa durata svariati mesi.

Fonte: web

L’attacco di Romita è arrivato anche agli autori del programma. “Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: “Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo”. Insomma per il giornalista non è stata una buona idea partecipare al programma che per dinamiche, è molto diverso alla vita professionale da dove proviene.

Nonostante le accuse agli autori ad Attilio Romita piacerebbe molto tornare al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista.

Ovviamente accanto ad Alfonso Signorini. Chissà se non verrà data lui la possibilità.

Infine sul rapporto con Mimma, la sua compagna da 8 anni con cui c’erano stati problemi soprattutto dopo la sua vicinanza nella casa a Sarah Altobello: “All’inizio non voleva essere toccata, invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”. Insomma tutto risolto.