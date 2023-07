Il giornalista ed ex mezzo busto del Tg1 si è detto offeso dopo la decisione di Mediaset di non considerarlo più.

Attilio Romita, giornalista ed ex mezzo busto dei Tg1 è tornato protagonista nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Attilio è rimasto nella casa per diversi mesi e si è comportato in modo abbastanza educato con tutti. Ma questo non è bastato a salvarlo dalla riconferma.

A quanto pare nei piani futuri di Mediaset non è presente Attilio Romita così come altri ex concorrenti del reality. Una scelta che ha deluso il giornalista e lo ha fatto intendere nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno.

Fonte: web

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello – ha dichiarato Romita – Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo” – ha detto.

Attilio si sarebbe visto bene come opinionista al Grande Fratello ma i piani dell’azienda sono altri. “L’unica figura in cui mi sarei rivisto era quella dell’opinionista della nuova edizione del Gf Vip. Ma non è stato possibile”.

Forse per lui la possibilità di fare qualche nuovo reality ma su questa soluzione il giornalista è stato chiaro: “L’unico che mi sembra più adatto al mio profilo è “Pechino Express”. Non parteciperei mai a “Temptation Island” e credo di non avere più l’età e il fisico per l’isola dei Famosi”.

Per fortuna che le cose in amore per lui vanno bene e ha confermato le nozze con Mimma.

“Da una chiacchierata con Mimma è emerso che avevo sottovalutato un dettaglio: non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto. Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari”.

Saranno presenti anche ex gieffini e Alfonso Signorini che farà da testimone: “Alfonso sarà il testimone di nozze di Mimma. Con lui si è costruito un legame: ho partecipato anche alla sua festa di compleanno. E ora abbiamo una cena in programma noi tre. Signorini con la mia compagna ha avuto un rapporto intenso durante i 5 mesi che ho trascorso nella casa del Grande Fratello. La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una sorpresa. Ma lei non ha mai accettato”.

“Sicuramente ci sarà Daniele Dal Moro. E spero che con lui venga anche Oriana. Le loro litigate per noi giornalisti non sono più una notizia: fa parte del menù del loro rapporto. Ma al momento mi sembra che non abbiano alcuna intenzione di mollarsi. Ci sarà anche Antonino Spinalbese, che addirittura vuole organizzare l’addio al celibato. Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma”.