Soleil Sorge nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip ha nominato le Sorelle Selassiè. Una nomination inaspettata che ha colto di sorpresa le stelle sorelle che dopo la puntata si sono sfogate. In particolare Clarissa, parlando con Sophie Codegoni, ha detto di non aver capito la nomination di Soleil Sorge. Secondo la gieffina, infatti, la sua coinquilina avrebbe potuto nominare Francesca Cipriani o Ainett Stephens al posto di lei e delle sue sorelle.

“Non vogliamo uscire adesso perché fuori dobbiamo affrontare cose non belle. Per questo ci teniamo a stare ancora qui. Nostro padre è in carcere e ci sono altre cose non bellissime. Sono sincera, non l’ho presa bene e pensavo avrebbe nominato un’altra persona. Ero quasi certa che avrebbe votato per Francesca. Loro due non hanno tanto rapporto, anzi. In passato Francy l’ha criticata spesso. Perché se con una non parli mai poi non la voti?” – ha detto.

E ancora: “Ognuno fa le nomination come se le sente, però io ci sono rimasta male di questa sua scelta. Mi aspettavo le altre nomination che abbiamo preso, ma non la sua. Anche perché io credo che quando andremo in nomination potremmo uscire. Ok, succederà, ma spero non adesso”.

Fonte: web

Ma poco dopo la stessa Soleil parlando con Manila Nazzaro ha confidato di aver nominato le Sorelle Selassiè per una sua strategia e metterle alla prova.

“Devo essere onesta e le rivoterei. Sono felice di averle nominate, sono sincera. Non soltanto per stimolo. Strategicamente ho notato delle cose a livello di vibrazioni. Anzi, di due di loro. Mi puzzava di vibes strane. Ho voluto metterle alla prova. Adesso si vedrà cosa faranno. Ora che le ho nominate voglio vedere come si comporteranno con me. Voglio vedere se sono false oppure no. Non me la raccontano giusta” – ha confidato l’influencer.