Manila Nazzaro è una delle concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip. Qualche giorno fa il compagno dell’ex Miss Italia, Lorenzo Amoruso, ha svelato al settimanale ‘Chi’ il grande desiderio della coppia di avere un figlio. L’ex calciatore non ha nascosto che la coppia ci ha provato fino a qualche giorno prima dell’ingresso di Manila nella casa.

Un grande amore quello vissuto da Manila Nazzaro e dal compagno Lorenzo Amoruso. Lo scorso anno la relazione tra i due è stata messa alla prova durante la loro partecipazione a Temptation Island. I due, però, hanno dimostrato che l’amore che provano l’uno per l’altro è più forte di qualsiasi cosa.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ Lorenzo Amoruso non ha nascosto il fatto di sentire la mancanza della sua compagna. Oltre a ciò, l’ex calciatore ha svelato alcuni retroscena riguardo un grande dolore vissuto dalla coppia qualche tempo fa: la perdita di un figlio.

A riguardo, queste sono state le parole di Lorenzo Amoruso:

Ne ho sofferto molto, in questi casi si parla poco del dolore degli uomini. Ricordo ancora quando alle 7 del mattino mi è arrivato il suo messaggio con la foto del test di gravidanza positivo. Volavo a dieci metri da terra poi tre mesi dopo la mazzata. Non si percepiva più battito del bimbo. Una volta fuori dall’ambulatorio sono scoppiato in un pianto come non facevo dalla morte di mio padre.