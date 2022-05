Aurora Ramazzotti nelle ultime ore si trova al centro di una nuova polemica mediatica dopo le sue ultime dichiarazioni. La giovane influencer grazie al suo carattere e al suo modo di fare nel corso degli ultimi anni si è guadagnata la fiducia di tantissimi utenti social, in particolare su Instagram.

La figlia di Michelle Hunziker infatti, è un vero esempio per tantissime ragazze che cercano di mettere da parte i pregiudizi e le etichette della società moderna. Nonostante questo però, nei giorni scorsi la giovane Aurora si è lasciata andare ad un ennesimo sfogo che, ha riscontrato diversi pareri negativi da parte di alcuni utenti.

Il giovane volto noto del piccolo schermo ancora una volta ha condiviso con le persone che la seguono i suoi futuri progetti lavorativi. Aurora infatti, è determinata a portare avanti varie e nuove situazioni, podcast, sponsorizzazioni e tanto altro, lasciandosi andare ad una lunga chiacchierata nelle sue storie Instagram.

Quest’ultima inaspettatamente ha così mostrato tutta la sua malinconia all’interno di una lunga riflessione nei confronti del futuro. È proprio a seguito delle ultime parole che diversi follower hanno dato il via ad una vera e propria polemica che l’ha resa protagonista.

Aurora Ramazzotti al centro della polemica: “Sono demoralizzata e impaurita”

All’interno del proprio profilo Instagram, la giovane Aurora si è così lasciata andare ad un lungo e importante sfogo che l’ha vista protagonista. L’influencer infatti, parlando di progetti futuri ha sottolineato come in questo momento si senta sopraffatta e demoralizzata.

“Oggi mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita. Sopraffatta da tutto ciò che succede intorno, demoralizzata dal cambiamento che naturalmente avviene ma è difficile da metabolizzare e impaurita dal futuro che a tratti sembra così incerto da farmi venire voglia di cambiare tutto” spiega Aurora nelle storie Instagram.

Uno sfogo che non tutti hanno compresi e ascoltato ma che bensì ha scatenato una vera e propria polemica. Diversi utenti social infatti, si sono scagliati contro di lei attaccandola duramente e sottolineando come il suo lavoro non sia altrettanto faticoso come un lavoro manuale.

Dopo le sue parole, uno dei tanti commenti negativi afferma: “Dai però Aurora. Tu sei una privilegiata, lo sai bene ma che lavoro fai oltre le sponsorizzazioni, le ospitate e cose che derivano dall’essere figlia di? Ti prego non ti erigere a paladina dei giovani perché la maggior parte dei giovani non è come te ma forse nemmeno lo puoi capire”.

Parole che hanno ferito particolarmente Aurora che, di tutta risposta ha chiuso la discussione spiegando: “Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio”.

“Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no” conclude Ramazzotti.