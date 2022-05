Aurora Ramazzotti: l’influencer rompe il silenzio sulla presunta gravidanza

Senza alcuna ombra di dubbio Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo dei social. Di recente la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è finita al centro del gossip a causa delle numerose indiscrezioni sulla presunta gravidanza.Tuttavia la ragazza ha deciso di rompere il silenzio. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Da qualche giorno sul web non si faceva altro che parlare della presunta gravidanza di Aurora Ramazotti. Infatti, sui social circolavano alcune foto le quali la ritraevano con una pancia un po’ sospetta. Alla luce di questo, sono emerse numerose indiscrezioni sull’ipotesi che l’influencer potesse essere incinta. Tuttavia, a mettere fine alle chiacchiere è stata lei stessa attraverso un video pubblicato su Tik Tok.

La smentita da parte dell’influencer è giunta attraverso un video pubblicato sul suo profilo di Tik Tok in cui lei stessa ha mostrato le immagini in cui si noterebbe il pancino un po’ sospetto. Queste sono state le sue parole:

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono fidanzati nell’anno 2017. Dopo aver trascorso ben cinque anni insieme, sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele:

Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora invece trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore.Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice.