Pio e Amedeo sono due comici decisamente sopra le righe, i due pugliesi da qualche settimana conducono uno show tutto loro su Canale 5, Felicissima Sera. Il format prevede diversi ospiti settimanali e qualche monologo dell’eccentrico duo.

Proprio tra questi monologhi ce ne sarebbe uno che oggi ha fatto discutere moltissimo. Aurora Ramazzotti, ma come lei moltissimi VIP e influencer, hanno ripreso le parole dei due circa l’omofobia e il razzismo.

Seppur con forse un intento onorevole, i due hanno espresso dei concetti così delicati con troppa superficialità. Sostanzialmente, Pio e Amedeo hanno invitato tutti coloro che sono stati vittima di episodi di omofobia o razzismo di rispondere con una risata.

Nel corso della puntata di ieri sera, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un Tweet in cui si professava indignata per le parole dei due che questa volta hanno forse esagerato:

Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo che una categoria di cui non si fa parte e e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione, rimane a me un mistero irrisolvibile.