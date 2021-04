Flavia Vento arrabbiatissima con Pio e Amedeo: “Ho un intelligenza sovrannaturale”

Flavia Vento arrabbiatissima dopo le dichiarazioni di Pio e Amedeo nei suoi confronti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è scagliata pubblicamente contro il duo comico pugliese dopo alcune frasi che non gli sono piaciute. Queste le parole dette da Pio e Amedeo in merito a Flavia Vento:

“Ormai non si può più dire niente. E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social. Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”.