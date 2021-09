Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vivono serenamente la loro storia d’amore da ormai più di tre anni. I due non hanno mai dato cenno di crisi e anche il periodo della quarantena è stato superato alla grande, ma cos’è successo questa estate?

A dir la verità, sembrerebbe proprio niente. Ma da qualche giorno i giornali di gossip sembrano aver attribuito ai due una brutta crisi. Dopo qualche giorno di silenzio, ora a rompere il silenzio è stato proprio il giovane.

Con una storia Instagram, rigorosamente in compagnia della fidanzata Aurora Ramazzotti, il ragazzo ha fatto capire che tra loro due non c’è alcuna crisi e che l’amore continua a gonfie vele.

La figlia maggiore di Michelle Hunziker è molto esposta, sia in tv che sui social, e questa posizione di prestigio le “regala” anche brutti episodi. La ragazza spiega come ha imparato negli anni a gestire le critiche e tenere a bada gli haters.

Sono molto autoironica e in tutti questi anni ormai ho imparato a gestire le critiche e le cattiverie che sul web non sono all’ordine del giorno, ma del minuto. Non ce l’ho ancora del tutto: ambendo a lavorare in tv, ti devi interfacciare per forza con l’opinione pubblica, che rimane un’unità di misura per capire se piaci, se fai le cose bene. Bisogna, però, fare una distinzione: ci sono persone che ti danno addosso a prescindere e ti chiamano “raccomandata” usando in maniera impropria quel termine.