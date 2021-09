Aurora Ramazzotti, il look autunnale della figlia di Eros e Michelle colpisce: il dettaglio che non è passato inosservato

A causa di alcun rumors che l’hanno messa al centro di una presunta crisi con il fidanzato Goffredo, Aurora Ramazzotti è finita al centro del gossip. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha smentito le voci riguardo la storia d’amore con il suo fidanzato ed è apparsa sui social con quello che probabilmente sarà il nuovo trend dell’autunno 2021. Di cosa si tratta? Delle tanto discusse ciabatte con i calzini.

Sfoggiate la scorsa estate dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, le ciabatte con i calzini hanno rappresentato un look tanto discusso quanto odiato. Stando ad alcuni scatti condivisi da Aurora Ramazzotti su Instagram, pare che il tanto odiato look sia pronto tornare come trend di questo autunno.

Aurora Ramazzotti, il look autunnale della figlia di Eros e Michelle

In questo giorni si è parlato molto di una presunta crisi tra Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo. A smentire il gossip è stata la stessa Aurora che sulla sua pagina Instagram ha condiviso un selfie di coppia. Oltre a ciò, parlando dei suoi nuovi progetti, la figlia di Eros e Michelle ha sfoggiato il suo look autunnale.

Nei suoi scatti Aurora Ramazzotti è apparsa senza trucco ed ha deciso di indossare un look completamente casalingo. La giovane, infatti, ha sfoggiato una tuta total black accompagnata da un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi followers.

Stiamo parlando delle ciabatte di gomma Yeezy Slides indossate insieme a dei calzini gialli. Già lanciate l’estate scorsa da Chiara Ferragni, pare che le ciabatte con i calzini diventeranno uno dei trend di questo autunno 2021.

Ancora una volta, Aurora Ramazzotti ha dimostrato di essere un’icona fashion proprio come l’imprenditrice digitale. Entrambe, infatti, sono sempre pronte a seguire le mode del momento, rimanendo sempre sul pezzo. Quanti di voi prenderanno l’ispirazione dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker?