Allenare il tuo corpo significa entrare in contatto con la tua mente. Sono giorni che mi sento debilitata e scarica. Guardo fuori dalla finestra, una delle poche cose che ci è ancora concesso fare, e vedo una fitta coltre di nebbia che avvolge l’orizzonte. Troppo facile demoralizzarsi, troppo facile faticare a vedere oltre quel velo cupo, troppo facile perdere il contatto con noi stessi. Il vero dramma, per me, è questo: rimanere in superficie e perdere di vista me stessa. Ed è qui che ringrazio di aver conosciuto lo sport perché dalla fatica non ti puoi nascondere. Al contrario, nella fatica puoi imparare, sei “costretto” a sentire ogni cosa, in superficie non ci puoi rimanere. Lo sport ti ricorda che a volte ci sta non sentirsi in sé e che va bene urlare, va bene piangere, va bene tutto. Purché ti aiuti a conoscerti meglio per poter ripartire da lì. @niketraining