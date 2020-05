Chi è Goffredo Cerza? Conosciamo meglio il fidanzato di Aurora Ramazzotti Sapete chi è Goffredo Cerza? Scopriamo insieme alcuni dettagli sul fidanzato di Aurora Ramazzotti.

Goffredo Cerza, meglio noto come kingcerz, è l’attuale fidanzato di Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti). Cerza è laureato in ingegneria. Riguardo la sua biografia si sa ben poco, quello che sappiamo che è molto legato a sua madre. Non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo ma da tempo cura un blog di fitness ed è molto seguito su Instagram.

Il profilo Instagram di Goffredo Cerza conta ben 126 mila followers. Goffredo ama curare il suo aspetto fisico ed è un super appassionato di viaggi e fitness. Goffredo Cerza e la sua fidanzata Aurora Ramazzotti si sono conosciuti a Londra

Aurora Ramazzotti: età, carriera professionale e fidanzato

Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice televisiva Michelle Hunziker e del cantante italiano Eros Ramazzotti, è nata a Milano il 5 novembre del 1996. Aurora è cresciuta nel capoluogo lombardo. Nel 2015 si è diplomata all’International European School. Aurora Ramazzotti ha condotto il Daily di X Factor, talent show musicale.

Dal 2018 insieme a sua mamma Michelle Hunziker conduce la trasmissione Scommettiamo Che?. Come conduttrice televisiva Aurora Ramazzotti ha dimostrato di sapersela cavare molto bene, il suo piglio disolvolto non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori. Aurora è molto attiva su Instagram, il suo profilo social conta ben 1,8 mln di followers.

Altre curiosità su Aurora Ramazzotti

Altezza: 1,68

Peso: 58 kg circa

Segno zodiacale: Acquario

Aurora Ramazzotti è attualmente fidanzata con Goffredo Cerza. I due giovani fidanzati, spesso condividono con i loro followers di Instagram alcuni loro scatti romantici. Come dicevamo poc’anzi i due si sono conosciuti ed innamorati a Londra. Una settimana fa, Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto che la ritrare insieme al suo fidanzato Goffredo, nella didascalia la Ramazzotti ha scritto: ”Sempre di più ❤️”.

I due andranno presto a convivere, a dichiararlo è stata proprio Aurora nell’ultima intervista rilasciata