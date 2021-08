Aurora Ramazzotti, con gli anni, è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico. In effetti, attualmente può ben dirsi una influencer di successo e, sono molte le persone che condividono le sue opinioni. Carta vincente della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è stata senza dubbio la sua personalità. La ragazza è decisa e determinata e non si fa problemi a denunciare la verità senza peli sulla lingua.

Insomma, Aurora ormai è una donna e i suoi talenti sono innumerevoli. Ci sono stati dei momenti, però, in cui la giovane influencer è incappata in dei brutti inconvenienti. In molti, non sembrano ricordare la gaffe che qualche anno fa l’ha riguardata. Dopo questo episodio si scatenò una grande bufera mediatica che probabilmente Aurora, nonostante la giovane età, ha risolto al meglio. Qualche tempo fa, infatti, la Ramazzotti si era cimentata in una simpatica imitazione di Belen Rodriguez nelle sue Instagram stories.

Tra uno scherzo e una risata, la giovane si è lasciata sfuggire un commento rivolto al primo figlio della modella stessa. Aurora Ramazzotti aveva citato Santiago, nato dal matrimonio tra Belen e Stefano De Martino, e la showgirl non l’ha presa affatto bene. Queste le parole di Aurora: “Sei brutto come Santiago”.

Belen ovviamente ha reagito con forza, scrivendo su Instagram poche parole, ma molto dirette: “La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”. Un altro dettaglio che in molti avranno dimenticato è che, al fianco di Aurora in quelle Instagram stories, c’era anche Tommaso Zorzi.

Dopo la bufera nata da questo piccolo malinteso, era stato lo stesso vincitore del GF Vip ad intervenire in difesa dell’amica: “Riguardo ai risentimenti sulla battuta di Santiago, volevo citare Joan Rivers, una donna che personalmente ho stimato e stimo molto, che ha costruito una carriera intera sulla satira. Cerchiamo di non prendercela solo per il gusto di fare polemica e, facciamoci tutti due risate. Qualche ruga in più è di certo meglio del cattivo umore”.