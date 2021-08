GF Vip, ex concorrente del reality diventa nonna

La Marchesa d'Aragona sarà presto nonna: "La cicogna è già in arrivo"

Cicogna in arrivo per un’ex concorrente del GF Vip. In questi giorni, infatti, un’ex gieffina ha svelato la notizia di diventare presto nonna. Stiamo parlando della Marchesa d’Aragona, senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex concorrente del reality, dunque, ha annunciato di diventare presto nonna.

La Marchesa d’Aragona diventerà nonna. All’interno della casa del Grande Fratello Vip si era fatta notare per il suo stile inconfondibile e per la sua eccentrica personalità. Sui social è solita condividere con i propri follower alcuni momenti della sua vita quotidiana. E in queste ore proprio sui social la Marchesa ha dato il dolce annuncio.

Queste sono state le parole con cui l’ex concorrente del GF Vip ha annunciato l’arrivo del nipotino:

Felicità alle stelle. La cicogna è già in viaggio e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico e la vostra adorata marchesa diventa nonna bis.

Queste parole hanno accompagnato uno scatto condiviso dalla marchesa che ritrae sua figlia in compagnia del marito e del loro primogenito, Gianludovico. A queste parole la Marchesa d’Aragona ha poi aggiunto:

Non si può descrivere la gioia e l’emozione. I figli sono la nostra vita e i nipoti rapprendano l’amore assoluto. Grazie Ludo&Gia per la felicità che mi donate.

GF Vip: la famiglia della Marchesa d’Aragona

Classe 1951, Daniela Del Secco d’Aragona è laureata in Estetologia ed è esperta in comunicazioni multimediali. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip spesso fa parlare di sé nei salotti televisivi di cui è ospite.

La Marchesa d’Aragona è stata sposata due volta ed è mamma di una figlia, Ludovica. Tra mamma e figlia sembra proprio ci sia un rapporto speciale, come dimostrano anche gli scatti condivisi sulle loro pagine social. Presto Ludovica darà alla luce un bambino, rendendo così la Marchesa d’Aragona nonna per la seconda volta.