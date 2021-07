L’amicizia è senz’altro uno dei sentimenti più belli che una persona possa provare. Lo sanno bene Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: le due sono amiche da 12 anni e hanno un legame indissolubile, niente può dividerle e proprio la figlia di Eros ha spiegato come si sono conosciute.

Nessuna conoscenza artistica in comune, ma un gioco sui social a cui Aurora Ramazzotti ha abboccato. Le due si sono conosciute per scherzo e non si sono più lasciate, a spiegarlo è stata proprio la ragazza:

Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso.

Il bene tra le due è scatto subito, e come la stessa ragazza ha ammesso: “Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza”.

Sara Daniele, proprio come suo padre, è una persona speciale e ha ricambiato per filo e per segno le parole di Aurora Ramazzotti raccontando di quanto le sia stata vicino il periodo della scomparsa del padre:

È un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle. Nel periodo più difficile della mia vita è riuscita a scavalcare un muro impenetrabile e di questo le sarò sempre riconoscente: Aurora non mi chiedeva semplicemente come stavo, lei stava male con me.

“Ho pensato di doverla proteggere” ha ribattuto Aurora Ramazzotti e ha aggiunto: “È stata dura per lei: doppio funerale, tutti che volevano vedere, toccare, dare l’ultimo saluto al suo papà”.

Le due hanno trascorso anche il primo lockdown insieme, c’era anche il fidanzato della figlia di Michelle Hunziker, Goffredo Cerza le è stato presentato proprio dalla sua migliore amica.