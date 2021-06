Aurora Ramazzotti mamma? Le lacrime di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono concesse un’uscita mamma e figlia. Durante il pranzo, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di immortalare le lacrime di mamma Michelle. Il motivo? La bella conduttrice svizzera non riesce a trattenere le lacrime al solo pensiero di diventare nonna.

Dopo aver sostenuto gli esami di fine anno, Aurora Ramazzotti ha messo da parte i libri e si sta godendo ora un po’ di sano relax. In questi giorni la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è concessa un’uscita insieme a sua mamma. La conduttrice svizzera, parlando di alcuni progetti con sua figlia, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Per immortalare i momenti di commozione di mamma Michelle, Aurora ha ben pensato di condividere alcune storie sulla sua pagina Instagram. Nelle immagini in questione, si può osservare Michelle Hunziker che, in preda all’agitazione, risponde, quasi in lacrime, alla domanda di sua figlia Aurora sul perché stesse piangendo.

Queste sono state le parole della conduttrice svizzera:

Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena…

Non tarda ad arrivare la risposta di Aurora Ramazzotti che si rivolge così, divertita, a mamma Michelle:

E già piangi…?

Successivamente, la 24enne ha pubblicato uno scatto di Michelle Hunziker accompagnato da una breve didascalia:

Piange da sola pensando a quando farò un figlio.

Mamma Michelle non sta nella pelle e non vede l’ora di accogliere in famiglia un nipotino.

Aurora Ramazzotti, chi è il suo fidanzato

Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, da molto tempo al fianco della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La coppia si è supportata in ogni occasione ed ha vissuto il loro amore anche a distanza.

Goffredo Cerza ha studiato ingegneria a Londra e attualmente è un coach online. Il ragazzo ha deciso infatti di trasformare la sua passione per il fitness in un vero e proprio lavoro.