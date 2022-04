Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni ha fatto chiarezza in merito ad alcune affermazioni ricevute da parte dei fan. Sono diverse settimane che all’interno del suo profilo Instagram l’influencer riceve domande su una possibile gravidanza insieme al suo compagno Goffredo Cerza.

Affermazioni e domande che più di una volta hanno irritato la conduttrice tanto da scatenare un vero e proprio caos sui social. Negli ultimi giorni infatti, Aurora dopo aver caricato un post davvero curioso, ha voluto far chiarezza in merito ad una sua possibile gravidanza.

La storia d’amore tra Aurora e Goffredo va avanti da più di cinque anni. Nonostante i loro alti e bsi, la coppia è sempre rimasta unita, affrontando i momenti di difficoltà e dimostrandosi ancora più forti di prima.

Più di una volta la figlia di Michelle Hunziker ha dimostrato davanti ai suoi fan il grande amore provato per il giovane, dedicandogli frasi d’amore e parole dolcissime. La sua carriera già ben avviata all’interno dei social e del piccolo schermo non hanno mai messo in secondo piano il grande desiderio di Aurora, ovvero quello di diventare mamma.

Aurora Ramazzotti, la verità sulla sua gravidanza

L’influencer negli ultimi giorni ha dovuto far chiarezza in merito alla sua possibile gravidanza con Goffredo. I tantissimi dubbi da parte dei fan sono arrivati dopo alcune affermazioni rilasciate dalla stessa Aurora in merito al suo più grande obiettivo di vita.

La giovane figlia di Eros Ramazzotti sogna un giorno di diventare una mamma simpatica e divertente proprio come Michelle. Quest’ultima come riportato da Bloglive avrebbe affermato. “Il mio genere ideale sarebbe una cosa tipo mamma, ma non sono bellissima come lei, mi piacerebbe far ridere!”.

È proprio dopo le sue parole che diverse follower hanno chiesto ad Aurora Ramazzotti se fosse realmente incinta. Domande che hanno scatenato la rabbia dell’influencer che, all’interno delle sue storie Instagram ha risposto con una faccia scocciata che ha scacciato ogni minimo dubbio.

Nonostante l’amore che Aurora e Goffredo vivono da diversi anni, per la giovane influencer non è ancora arrivato il momento di diventare mamma. Quest’ultima infatti, ha tutte le intenzioni di crescere lavorativamente grazie al suo modo di fare simpatico e alla sua grande determinazione.