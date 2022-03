Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Aurora Ramazzotti che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata ospite a Belve. In occasione di un’intervista l’influencer ha fatto una dichiarazione shock circa un episodio della sua adolescenza.

Senza alcuna ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi televisivi pià amati e chiacchierati nel mondo del web. La celebre influencer è stata ospite al programa Belve ed ha avuto l’occasione di sostenere un’intervista con Francesca Fagnani.

Tempo fa Michelle Hunziker aveva raccontato un episodio relativo all’adolescenza di sua figlia che aveva fatto finire quest’ultima nel mirino delle polemiche. Si tratta di quando l’influencer finì in coma etilico. Nel programma in onda su Rai 2 Francesca Fagnani ha deciso di far riemerge il discorso spingendo l’intervistata a rivelare qualche dettaglio in più.

Di quella famosa sera in cui aveva alzato un po’ troppo il gomito, Aurora Ramazzotti non ne ha fatto un segreto. Al contrario, la 25enne ha ammesso di aver superato il limite. Queste sono state le sue parole:

Bhe, sono finita in coma etilico. Sono stata malissimo, mi hanno portata via in ambulanza, non ricordo nulla.

All’epoca, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non aveva ancora compiuto 18 anni. Poi, in questo modo ha continuato il suo racconto:

Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto.

Tuttavia, quello di cui ha parlato l’influencer al programma condotto da Francesca Fagnani non è un episodio sconosciuto. Infatti, tempo fa era stata la stessa Michelle Hunziker a rivelare qualche retroscena della vicenda. In quell’occasione il dottore disse alla 25enne: