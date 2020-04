Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza pronti alla convivenza Aurora Ramazzotti racconta cosa succederà quando sarà finita la quarantena: una futura convivenza con il fidanzato Goffredo Cerza e nuovi progetti lavorativi

Aurora Ramazzotti rilascia un’intervista al settimanale Oggi svelando in anteprima cosa farà dopo la quarantena: innanzitutto andrà a convivere con Goffredo Cerza, fidanzato con lei già da tre anni, e in ballo c’è anche un nuovo progetto lavorativo

Dopo il fidanzamento con il ragazzo, e dopo aver affrontato la distanza perché il ragazzo per un lungo anno ha studiato a Londra, la giovane figlia di Eros Ramazzotti è pronta al grande passo:

“La quarantena sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi.

Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti. “Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme”

Avevamo visto il talento di Aurora Ramazzotti già nel programma “Vuoi scommettere?“, la giovane al tempo aveva aiutato la mamma nella conduzione del programma conquistando il pubblico con il suo sorriso e la sua simpatia

La figlia di Michelle Hunziker, come ormai avrete letto, sta passando una quarantena del tutto affollata: insieme all’inseparabile coppia di mamma e figlia, nella casa di Tomaso Trussardi ci sono le due bimbe più piccole Sole e Celeste ma anche Goffredo Cerza e Sara Daniele

La quarantena con il giovane è stata anche favorevole: la ragazza è infatti contenta del rapporto che si è creato tra il fidanzato e la sua famiglia:

“Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto“