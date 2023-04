Aurora Ramazzotti e Goffredo: prima uscita con il piccolo Cesare

Prima uscita da neo genitori per la coppia e paparazzi subito in agguato.

Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare avuto dal fidanzato Goffredo Cerza. Una gioia immensa non solo per i giovani genitori ma anche per i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Dopo alcuni giorni di convalescenza Aurora è tornata a casa insieme al bambino.

Fonte: web

Ieri si è anche regalata la prima uscita all’aperto tutti insieme. Aurora, il fidanzato Goffredo e il piccolo Cesare sono stati beccati dai paparazzi a passeggiare in strada. C’era molta curiosità di capire la reazione di Aurora a questo pressing mediatico a cui va incontro. E invece la figlia di Michelle e Eros ha reagito con un sorriso ai fotografi che immortalavano la sua passeggiata per le vie di Milano.

Fin dall’inizio la coppia e anche i nonni Michelle e Eros stanno cercando di proteggere la privacy del bambino e del loro momento. Ma sanno benissimo che non è facile, che i paparazzi sono in agguato appena escono di casa. C’era grande attesa per la prima uscita all’aria aperta del piccolo e della neo coppia di genitori. E infatti i fotografi si sono appostati ovunque, persino sugli alberi.

Un bambino è sempre una gioia immensa per un neo genitore. Lo si vede da Aurora e Goffredo che nonostante la giovane età stanno vivendo con grande gioia questo momento. Alcuni giorni fa Aurora ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae lei e il fidanzato in teneri momento con Cesare. In didascalia ha scritto: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”.

Anche nonna Michelle ha affidato a Instagram le sue prime impressioni dopo la nascita di Cesare. “Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita, benvenuto Cesare” – le sue parole.