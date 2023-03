Michelle Hunziker è diventata nonna: la dedica social dopo il parto di Aurora

La showgirl non sta più nella pelle per la nascita di Cesare.

Dopo un’attesa interminabile Aurora Ramazzotti ha dato alla luce suo figlio nato dalla storia d’amore con Goffredo. Top secret il nome, infatti c’era chi ipotizzava un Nicolò ed invece la coppia ha scelto Cesare.

Grandissima emozione ovviamente anche per la neo nonna Michelle Hunziker che non sta nella pelle e sta vivendo dei giorni felicissimi. Dello stesso avviso è ovviamente anche Eros Ramazzotti.

In attesa che il piccolo Cesare arrivi a casa con i suoi genitori, Michelle ha lasciato ad Instagram una dedica speciale per il neo nipotino appena arrivato. “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare” – ha scritto in una storia Instagram accompagnata da uno scatto in cui si vede la manina del piccolo con quella del papà.

Non sono stati giorni facili per Aurora ma anche per Michelle che evidentemente è stata dietro alla figlia nei giorni scorsi. Sempre sui social ha infatti scritto: “Io dopo tutte queste emozioni e tre giorni di insonnia”. A quanto pare insomma già nei giorni scorsi c’erano dei presagi dell’imminente parto del piccolo Cesare.

Aurora che sta bene e si sta riprendendo qualche giorno fa ha dovuto anche rispondere al presunto scoop di un matrimonio in programma tra lei e il fidanzato Goffredo. Tutto per colpa di una nello visto al dito della figlia di Michelle e Eros.

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra. […] Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore” – ha scritto. su Instagram.