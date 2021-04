Aurora Ramazzotti è ormai un personaggio affermato, soprattutto su Instagram e per il pubblico femminile. La giovane figlia d’arte lancia da sempre messaggi di body positivity ed è ormai un punto di riferimento per tutte quelle ragazze che hanno molte insicurezze.

La figlia maggiore di Michelle Hunziker la scorsa estate aveva deciso di pubblicare scatti senza filtri e senza ritocchi: in molte delle sue foto erano evidenti i segni dell’acne. L’acne giovanile o ormonale è una condizione che colpisce moltissime donne e crea molto disagio nelle ragazze.

Dopo tanto tempo, Aurora Ramazzotti ha deciso anche di parlarne liberamente e di raccontare com’è nato il suo percorso e l’esito di questa lunga battaglia. La donna è in cura da ormai un anno da una bravissima dermatologa e solo ora ha iniziato a vedere i miglioramenti.

Tuttavia, la dottoressa non è la prima a cui si rivolge. Aurora Ramazzotti ha spiegato che per queste cose ci vuole tempo, pazienza e serve trovare la terapia giusta che non è poi così scontata. Poi racconta di quanto è delicato il rapporto con la pelle:

Poi la rinascita, quest’anno ha capito a chi affidarsi e come affrontare la paura e la sofferenza:

Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio. Tanto che ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla. Al posto di maltrattarla con prodotti che non fanno che peggiorare la situazione e appesantirla con farmaci non necessari- condizionati da ciò che leggiamo e vediamo in giro- va curata, nel vero senso della parola, con costanza, delicatezza e amore. Da lì in poi sarà lei a farci capire quando sta bene o male. Basta saperla ascoltare e accettarla per quello che è. E soprattutto, anche se è difficile, non mollare mai il colpo perché un giorno, come me oggi, ti fermerai a pensare al percorso e ti verrà da sorridere.