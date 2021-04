In queste ultime ore Michelle Hunziker è stata costretta a rimuovere una serie di scatti dalla sua pagina Instagram. Infatti, i suoi moltissimi followers hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato ai loro occhi. Sembra proprio che la conduttrice di Striscia la Notizia abbia esagerato con il fotoritocco.

Michelle Hunziker è stata criticata per alcuni scatti che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Infatti, la showgirl pare aver esagerato con il fotoritocco e ciò ha costretto la conduttrice di Striscia la Notizia a cancellare i post in questione sulla sua pagina social. Dopo le critiche, la showgirl ha rimossi gli scatti ed ha scritto in un successivo post:

Ecco la Gallery di foto del look.. non ritoccate e senza filtri!!! L’altra l’ho archiviata! Forse mi era partito il ditino mentre la sistemavo. Ammazza quanto siete “sagaci e attentiiiiii” mai più “Facetune”.

Molti fan, infatti, dopo la condivisione delle foto ritoccate hanno criticato la showgirl sottolineando la sua bellezza al naturale. Inoltre, proprio per questo, le hanno consigliato di non aver bisogno di ritoccare foto.

Ma Michelle Hunziker non è di certo la prima vip a finire al centro delle critiche per il ritocco delle foto. Infatti, sono molte le star che, prima della condivisione dei loro scatti sulle loro pagine social, ritoccano le loro foto.

Ad esempio, Naomi Campbell, Belen Rodriguez insieme a molte altre star sono state al centro di molte critiche da parte del popolo del web che ha rivolto loro giudizi negativi riguardo il ritocco dei loro scatti condivisi sulle rispettive pagine social.

Aurora Ramazzotti, l’orgoglio di mamma Michelle Hunziker

Tuttavia, nonostante il polverone in cui è finita, Michelle Hunziker si è sempre schierata al fianco di sua figlia Aurora Ramazzotti. Infatti, la giovane ha da sempre voluto essere un esempio per il body positive e per l’accettazione di sé. Infatti, più volte la ragazza si è mostrata nei suoi scatti senza nascondere i segni dell’acne sul viso. E per mamma Michelle ciò è sempre stato fonte di orgoglio.