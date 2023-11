Aurora Ramazzotti, il messaggio per Giulia Cecchettin commuove: “Farò del mio meglio”

La vicenda di Giulia Cecchettin ha colpito al cuore l’intero Paese. Sono moltissime le persone che si sono strette al dolore della famiglia per quanto successo e tra i tanti messaggi scritti in merito a questa terribile storia non sono passati inosservati i messaggi dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra le tante parole scritte, non è passato inosservato il messaggio social di Aurora Ramazzotti.

Dopo la terribile vicenda che ha coinvolto Giulia Cecchettin, Aurora Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi followers un messaggio che in queste ore sta facendo il giro del web. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sottolineato l’importanza di educare i figli maschi contro la violenza. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza. Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all’evidenza. Davanti alla morte.

E, continuando con il suo discorso, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Huziker ha poi proseguito con queste parole:

Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall’abitudine. Ho paura. Giulia il mio cuore piange per te e per la tua famiglia. Farò del mio meglio, te lo prometto.

Come già anticipato, sono molti coloro che si sono espressi su questo terribile caso di cronaca nera che si è concluso nella giornata di domenica 19 novembre con l’arresto di Filippo Turetta, fermato in Germania essere fuggito dall’Italia. Sui social ed in televisione non si fa che parlare d’altro e sono molti coloro che hanno lasciato pareri, anche controversi, su questa terribile e triste vicenda.