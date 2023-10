Buon compleanno Eros Ramazzotti! Aurora Ramazzotti scrive per lui una commovente lettera: le sue parole

Nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, Eros Ramazzotti ha compiuto 60 anni. In occasione di questo giorno speciale, Aurora Ramazzotti ha deciso di scrivere una commovente lettera per il suo papà. Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web.

Quello che lega Eros Ramazzotti e Aurora Ramazzotti è un rapporto a dir poco speciale. A dimostrazione di ciò, oltre ai numerosi scatti social che spesso vedono protagonisti padre e figlia, arriva anche una commovente lettera che Aurora ha scritto in occasione dei 60 anni di suo papà.

Come già anticipato, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di scrivere per il suo papà una lunga lettera le cui parole hanno commosso tutti e stanno facendo il giro del web. Tra le tante frasi che Aurora ha dedicato al suo speciale papà, possiamo leggere:

E, continuando con il suo discorso, la figlia di Eros e Michelle ha poi aggiunto:

Oggi vorrei proteggerti io dal dolore che hai provato. E apprezzo ancora di più tutto quello che hai fatto per me. Grazie per avermi trasmesso che l’amore è l’unica cosa che conta e che bisogna proteggerlo ad ogni costo. Grazie per la vita che mi hai dato, per aver affrontato le difficoltà pensando all’Aurora del futuro. Per essere stato sempre vero ed avermi insegnato a non dovermi mai snaturare per gli altri. Grazie, a nome di tutti, per aver deciso di darci accesso al tuo cuore gentile.