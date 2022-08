Aurora Ramazzotti in dolce attesa? L’indiscrezione

In questi ultimi giorni Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono tornate ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Il motivo? Pare che mamma e figlia siano state avvistate mentre compravano un test di gravidanza. Questo in aggiunta alle voci sempre più insistenti secondo cui la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa.

A lanciare il gossip è il settimanale ‘Chi’. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha portato a galla una voce che in questi ultimi giorni sta diventando sempre più insistente, la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Questo è quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini:

Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti viene coinvolta nel gossip per una presunta dolce attesa. Qualche mese fa, infatti, Amedeo Venza aveva svelato che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fosse incinta. In quell’occasione, però, l’influencer aveva messo a tacere tutte le voci in circolazione con queste parole:

No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare.

Dopo lo scoop lanciato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, le dirette interessato hanno preferito la strada del silenzio e non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in Sardegna

Ricordiamo che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso dei giorni insieme nella bellissima Sardegna insieme al fidanzato dell’influencer. Le due hanno condiviso i momenti della loro vacanza sui social dove hanno ricevuto numerosi like e commenti positivi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire novità riguardo questo gossip che sta occupando ampio spazio nella pagine di cronaca rosa.