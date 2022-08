Aurora Ramazzotti, con gli anni, è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico. In effetti, attualmente può ben dirsi una influencer di successo e sono molte le persone che condividono le sue opinioni. Carta vincente della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata senza dubbio la sua personalità.

La ragazza è decisa e determinata e non si fa problemi a denunciare la verità senza peli sulla lingua. Insomma, Aurora ormai è una donna e i suoi talenti sono innumerevoli. La giovane non si lascia intimidire e, anzi, è sempre in prima linea per denunciare ingiustizie e situazioni inappropriate senza peli sulla lingua.

Di recente si è resa protagonista di un duro sfogo in cui ha denunciato la situazione culturale pessima in cui l’Italia versa, partendo dagli insulti che regolarmente riceve sui social. Alcuni credono che il suo successo sia dovuto solo al suo cognome.

Aurora ha cercato di spiegare che la voglia di seguire le orme dei genitori è nata dalla sua passione e molti dei suoi utenti non hanno potuto che apprezzare questo discorso. Questo pregiudizio è da sempre un peso per questa giovane, che cerca in tutti i modi di scollarsi di dosso l’etichetta di “figlia di”.

Dopo le numerosissime critiche che Aurora ha dovuto affrontare di recente, per fortuna e in modo del tutto inaspettato è intervenuto un suo vecchio amico per difenderla e tirarle su il morale. Si tratta di Tommaso Zorzi: lui e Aurora erano amici fin dal liceo, ma purtroppo per una serie di incomprensioni a volte si sono allontanati.

Ora però, vedendo le difficoltà della sua amica d’infanzia, Zorzi non è potuto rimanere in silenzio. E’ intervenuto con parole cariche di dolcezza per la Ramazzotti. Questa la dedica che Tommaso ha affidato ai social: “Ti ho vissuta dal liceo e so quanto il pregiudizio sia sempre stato presente nella tua vita e successivamente nel tuo lavoro”.

“Ti ammiro per la tua perseveranza e mi hai insegnato a guardare oltre. Ma so quanto le parole ti abbiano ferita e, ogni volta che potrò, nel mio piccolo, cercherò sempre di evitare che ciò accada e soprattutto che ti condizioni. To voglio tanto tanto bene Auri”. Una splendida dedica che sicuramente ha fatto tornare il sorriso ad Aurora.