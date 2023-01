Aurora Ramazzotti in vacanza con Goffredo Cerza: quanto costa il rifugio in Friuli Venezia Giulia

Senza alcuna ombra di dubbio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una delle coppie più amate e popolari nel mondo del web. Nel corso degli ultimi giorni, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. Ma quanto costa il rifugio a 1400 metri di altitudine? Scopriamolo insieme.

In occasioni delle vacanze invernali, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto la montagna per dedicarsi un po’ di relax. Nel dettaglio, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha desiderato respirare l’aria pulita delle Alpi Carniche in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il soggiorno, entrambi hanno optato per un’oasi a ben 1400 metri di altitudine immerso nei boschi e nei pascoli.

Immersi nella natura delle Alpi Carniche, i futuri genitori hanno soggiornato a Borgo Eibn. Si tratta di un boutique hotel il quale è situato a Sairus, o Zahre. Stiamo parlando di un piccolo paese alpino il quale conta all’incirca 400 abitanti immersi nei boschi e nei pascoli. Qui si più ammirare la vista mozzafiato sulle vette coperte di neve.

L’hotel boutique in cui ha soggiornato Aurora Ramazzotti

L’hotel boutique in questione di trova a ben 1400 metri di altitudine. La struttura è costituita da tre lodges: Stavolo di Sotto, Stavolo di Mezzo e Stavolo di Sopra. Questi ultimi contengono 15 suites di montagna da cui si può ammirare la vista mozzafiato sulle vette circostanti. Non è tutto. L’hotel offre anche altri servizi come un ristorante e una spa.

A documentare il tutto ci ha hanno pensato la figlia di Michelle Hunziker e Goffredo Cerza attraverso alcune foto pubblicate sui loro rispettivi profili Instagram. Per quanto riguarda il prezzo del soggiorno, può variare in base alla tipologia di alloggio scelto. Nella tariffa di minimo tre notti che comprende colazione, pernottamento, merenda, l’uso della e-bike e della spa, il costo va dai 300 euro ai 500 euro a notte per due persone.