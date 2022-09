Aurora Ramazzotti incinta: papà Eros le dedica delle commoventi parole

Ormai è arrivata l’ufficialità di una delle notizie più chiacchierate di questa ultima estate: la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Dopo le numerose voci in circolazione in queste ultime settimane, mai confermate né smentite, l’influencer ha condiviso su Instagram un ironico video in cui conferma finalmente il gossip. Dopo la notizia, non sono passate inosservate le reazioni di Eros e Michelle che presto, dunque, diventeranno nonni.

Aurora Ramazzotti sarà presto mamma. Inutile dire che la notizia ha riempito di gioia i genitori dell’influencer, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, i quali non vedono l’ora di diventare nonni. In particolar modo, la conduttrice svizzera ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video in cui fa i salti di gioia per la notizia.

Per quanto riguarda Eros Ramazzotti, invece, il cantante ha deciso di dedicare a sua figlia delle commoventi parole durante il concerto che ha tenuto all’arena di Verona. Il messaggio di Eros rivolto a sua figlia ha fatto commuovere non solo Aurora ma anche tutti i presenti.

Aurora Ramazzotti diventerà mamma: ecco la commovente dedica di papà Eros

Eros Ramazzotti non vede l’ora di diventare nonno e la notizia della dolce attesa di sua figlia lo ha riempito di gioia, tanto da fare per lei una commovente dedica durante un concerto. Mentre stava cantando il brano ‘Un’emozione per sempre’, il cantante ha rivolto a sua figlia Aurora, presente in platea, queste parole:

Ti amo.

Successivamente Eros ha riservato per Aurora una dedica che ha fatto commuovere tutti i presenti. Queste sono state le sue parole:

Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!

Le parole di Eros hanno riempito di gioia Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza che, inquadrati per un momento dopo le parole che il cantante ha rivolto loro, si sono mostrati emozionati e commossi per quel momento.