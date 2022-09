Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme? L’indiscrezione

In queste ultime ore i nomi di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che tra la conduttrice e il cantante sia avvenuto un vero e proprio avvicinamento. Pare infatti che la showgirl svizzera abbia dormito a casa del suo ex marito marito. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

La famiglia Ramazzotti costantemente al centro del gossip. Se da un lato sono sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, dall’altro alcune fonti confermato un forte riavvicinamento tra Eros e Michelle.

Dopo la fine della storia d’amore con Giovanni Angiolini, pare che Michelle Hunziker abbia trascorso qualche giorno insieme ad Eros Ramazzotti in Franciacorta. I moltissimi fan della coppia sperano ad un ritorno di fiamma, anche se i diretti interessati non hanno commentato il gossip in circolazione ed hanno preferito rimanere in silenzio.

C’è da dire che nel corso degli anni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno sistemato il loro rapporto ritrovando quell’armonia perduta da un po’. Il cantante ha confessato di essere stato molto vicino alla sua ex moglie in seguito alla separazione da Tomaso Trussardi.

In seguito Michelle, insieme a sua figlia Aurora, ha partecipato al videoclip dell’ultimo singolo del cantante. Oltre che per un presunto riavvicinamento, Eros e Michelle in questi giorni sono tornati ad essere al centro del gossip per la presunta gravidanza della loro figlia Aurora.

Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma? L’indiscrezione

Sta diventando sempre più insistente secondo cui Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno presto genitori. La notizia è stata lanciata dal settimanale ‘Chi’.

Attualmente i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti presto darà alla luce un bebè.