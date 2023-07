Aurora Ramazzotti, inconveniente in treno: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Aurora Ramazzotti si è resa protagonista di un piccolo inconveniente durante il suo viaggio in treno. Nel dettaglio, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti avrebbe smarrito il suo zaino. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e popolari nel mondo del web. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è finita al centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una piccola disavventura di cui lei stessa si è resa protagonista.

L’inconveniente è avvenuto in treno. Pertanto, l’influencer era in viaggio quando all’improvviso si è accorta di aver smarrito uno zaino. Lei stessa lo ha raccontato a tutti i suoi fan attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo account social.

Successivamente, la fidanzata di Goffredo Cerza ha voluto fare anche un importante appello a tutti i suoi fan. Queste sono state le sue parole:

Ciao amici, faccio un appello perché credo nel potere dei social. Se c’è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma: abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty su uno dei quali c’è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo (Francesca De Stefano e Santo Versace, ndr), quindi indiscutibilmente mio. Su un treno Italo. Se state viaggiando e lo trovate scrivetemi: all’interno del salottino, specifica Goffredo. Se siete in questa situazione scrivetemi in direct. Confido in voi!.