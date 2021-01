Aurora Ramazzotti: “Mi sto facendo aiutare, ho avuto un crollo emotivo”

Aurora Ramazzotti si sta costruendo man mano il successo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è molto seguita e amata sui social e anche quando fa le sue comparse in tv riceve sempre molti apprezzamenti da parte della critica per come sembra emulare le orme di sua madre. Una popolarità raggiunta in questi anni tale che Mediaset sta pensando a lei in qualità di inviata a “L’Isola dei Famosi“.

Si tratta di un incarico importante, visto che il programma affidato a Ilary Blasi ha una base potenziale di telespettatori enorme. Fare bene in questo contesto, dunque, potrebbe rappresentare la rampa di lancio definitiva per il mondo della televisione. Anche nella vita privata le cose vanno bene. La relazione con Goffredo, infatti, va a gonfie vele e di recente lei le ha scritto un post che la dice lunga sul sentimento che prova per il fidanzato.

Aurora Ramazzotti e la positività al covid

Ma gli ultimi mesi non sono stati tranquilli per lei. Prima l’incubo del covid-19 e la quarantena forzata in casa, poi la positività che l’ha tenuta ferma per un mese alternando momenti in cui stava bene a momenti in cui la malattia si faceva sentire con più irruenza.

Oggi per fortuna è tutto risolto anche se lei stessa ha confessato di esser stata costretta a rivolgersi ad uno specialista per riprendersi dopo questa triste vicenda che l’aveva portata ad un crollo emotivo.

