Aurora Ramazzotti, con gli anni, è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico. In effetti, attualmente può ben dirsi una influencer di successo e sono molte le persone che condividono le sue opinioni. Carta vincente della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata senza dubbio la sua personalità.

La ragazza è decisa e determinata e non si fa problemi a denunciare la verità senza peli sulla lingua. Insomma, Aurora ormai è una donna e i suoi talenti sono innumerevoli. La giovane non si lascia intimidire e, anzi, è sempre in prima linea per denunciare ingiustizie e situazioni inappropriate senza peli sulla lingua.

Di recente si è resa protagonista di un duro sfogo in cui ha denunciato la situazione culturale pessima in cui l’Italia versa, partendo dagli insulti che regolarmente riceve sui social. Alcuni credono che il suo successo sia dovuto solo al suo cognome.

Aurora ha cercato di spiegare che la voglia di seguire le orme dei genitori è nata dalla sua passione e, molti dei suoi utenti, non hanno potuto che apprezzare questo discorso. Ci sono anche dei momenti, però, in cui la giovane influencer incappa in dei brutti inconvenienti.

Di recente, la giovane influencer ha citato Al Bano Carrisi, il celeberrimo cantante pugliese, e questa scelta non è affatto piaciuta ai fans. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Aurora ha recentemente perso il suo volo e questo l’ha costretta a trascorrere molte ore di attesa in aeroporto.

La giovane ha quindi pensato di occupare il tempo aprendo sui social una delle sue consuete “Rubrichette”: un box di domande su Instagram in cui i seguaci le chiedono i consigli più disparati. A distinguere questa rubrica è il tono ironico e sarcastico che Aurora usa nel rispondere ai suoi fans.

Stavolta, però, è stato chiesto alla Ramazzotti di cantare e lei si è esibita nel brano “Felicità”, proprio del leone di Cellino San Marco. Quello che non è piaciuto ai fans del cantante è il tono che Aurora ha usato: con fare stanco, la ragazza ha ironizzato sul momento di stress che stava vivendo, proprio usando le parole della canzone. Insomma, una piccola gaffe che i fans di Al Bano non le perdoneranno facilmente.