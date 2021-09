Risale a non molto tempo fa l’indiscrezione circolata sulla Tenuta di Cellino San Marco, di proprietà del cantante Al Bano Carrisi e sulla questione circa la sua eredità. Alcuni giornali riportavano il gossip in questo modo: “Ad ereditare l‘eredità della Tenuta di Al Bano sarà solo Bido. Figlio nato dalla relazione con Loredana Lecciso”.

Il cantante però vuole far chiarezza in merito alla questione: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una Fake news , la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”. Una netta smentita quella che arriva da Al Bano. Bido, nato il 30 ottobre 2002 dalla relazione con la compagna Loredana Lecciso, non sarà affatto l’unico erede del cantante.

Infatti, è da poco arrivata un’intervista a Tgcom che tratta proprio la clamorosa indiscrezione che in breve aveva fatto il giro del web. Notizia di fatto rivelata falsa. Il malinteso è partito dalle parole di Jasmine Carrisi, che non molto tempo fa aveva dichiarato: “Mio fratello quest’anno finisce il liceo in Svizzera e vuole studiare per gestire la tenuta”.

Frase interpretata decisamente male. L’artista, in merito a queste parole aggiunge: “È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10% per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”. Tali dichiarazioni non lasciano spazio a nessun tipo di equivoco né per la sua tenuta né per un’altra azienda nata sempre dal Carrisi.

Azienda che produce vino e olio: “Il mio sogno eterno lo voglio vivere in pace” questa frase nasce per far capire che i favoritismi non sono storia che gli appartengono. Per Al Bano, i figli hanno tutti lo stesso peso, sia quelli nati dal matrimonio con Romina Power sia quelli dalla relazione con la sua compagna Loredana Lecciso.