Aurora Ramazzotti riceve un regalo da papà Eros: “Mi pensa sempre”

Aurora Ramazzotti circa un mese fa ha messo al mondo il piccolo Cesare Augusto ed è grande gioia anche per Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che sono diventati nonni. Nonna Michelle ovviamente sta vivendo con maggior partecipazione queste prime settimane del nipotino, Eros invece per ovvi motivi professionali non può essere molto presente.

Fonte: web

Ma il cantautore non fa di certo mancare il suo supporto sia alla figlia che al nipotino. Come si evidenzia da una storia Instagram pubblicata proprio da Aurora, qualche giorno fa Eros ha portato un dolce regalino alla figlia probabilmente di ritorno da una data del suo tour.

Eros ha portato ad Aurora una sacher torte. “Mi pensa nei suoi viaggi” – ha scritto nelle storie inquadrando la confezione regalo con una scritta eloquente: “Originale Sacher Torte”.

Quindi le ha regalato una torta originaria dell’Austria ricoperta di cioccolato con all’interno una confettura di albicocche. Un prodotto tipico che forse Aurora apprezza molto e papà Eros ha voluto accontentarla. Un piccolo gesto, una piccola sorpresa che ha fatto molto piacere alla figlia.

Aurora che ha ricevuto anche un regalo dalla suocera. Si tratta di meraviglioso anello. “Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita” – ha commentato la suocera Francesca.

E nelle scorse ore è arrivato anche il primo scatto tutti insieme de neo nonni Michelle e Eros e il piccolo Cesare Augusto. La foto è stata pubblicata da Michelle sui suoi profili social e la didascalia è eloquente: “quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!!!!”. Eros tiene in braccio il bimbo guardandolo estasiato mentre Michelle lo bacia delicatamente sulla testa.