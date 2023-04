Aurora Ramazzotti rivela alcuni retroscena sul parto: “É stato molto complicato”

Circa un mese fa Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto. A quasi un mese dalla nascita del suo primogenito, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha ricordato il giorno della nascita di suo figlio rivelando anche alcuni retroscena sul parto. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti si è lasciata andare ai ricordi e alle emozioni vissute durante il parto. La figlia di Eros e Michelle ha ripercorso le varie tappe della gravidanza. Queste sono state le parole condivise sulla sua pagina Instagram:

In gravidanza ero molto stanca. Ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo la risposta era “Vedrai vedrai, sarai ancora più stanca dopo! È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano”. Poi il riferimento ai giorni precedenti al parto che non la intimoriva particolarmente, ma che comunque le veniva prospettato come un momento “catastrofico”.