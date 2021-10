Aurora Ramazzotti qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv raccontando com’è essere figli d’arte. La ragazza è abituata a sentire cattiveria e fake news sul suo conto, da quelle relative alla sua vita privata a tutto il resto.

Tempo fa, infatti, si è sparsa la voce che la giovane si fosse lasciata con il suo attuale fidanzato, Goffredo Cerza. Tra i due, al contrario, le cose vanno a gonfie vele e si è trovata costretta a fare una smentita.

Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata.

Aurora Ramazzotti ora ha trovato la sua strada e sembra che la carriera televisione sia la sua strada. Ama condurre e anche come inviata a Le Iene se l’è cavata benissimo.

La figlia di Michelle Hunziker ha aperto la porta anche ad un reality, in particolare l’Isola dei Famosi. E spiega:

Se farei un reality show? Dipende dal tipo di reality. Ho sempre pensato di non avere nulla in comune con quel tipo di racconto. Non sarebbe corretto poi a livello strategico andarmi a mettere in una situazione del genere. E’ chiaro che a volte fare un reality sia la strada più facile per farsi conoscere ed avere visibilità. Mi piacerebbe molto però fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare a L’Isola dei Famosi e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo.