Tommaso Zorzi al mare quando è morto il nonno di Stanzani: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio Tommaso Zorzi è uno degli influencer più amati e stimati all’interno del mondo del web. Di recente il celebre personaggio televisivo ha deciso di concedersi qualche giorno di relax mentre Tommaso Stanzani è stato costretto ad affrontare un lutto. Alla luce di questo sul web sono emerse numerose polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Tommaso Stanzani si è trovato ad affrontare un grave lutto in famiglia. Nei giorni scorsi è venuto a mancare il nonno del noto ballerino. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso un foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole accompagnate dalla tristezza espressa da un emoticon:

Ciao nonno.

Inutile dire che i fan di Tommaso Stanzani non ci hanno pensato due volte a commentare il post in questione esprimendo tutto il loro cordoglio. Infatti in molti hanno rivolto le condoglianze al celebre ballerino.

Tuttavia, al momento del lutto, Tommaso Zorzi si stava godendo qualche giorno di vacanza. In questo modo ha deciso di raccontare le sue giornate estive ai suoi followers:

Ho sviluppato una sorta di narcolessia sicula, sto dormendo e basta. Anche se sono in spiaggia, dormo, arrivo a casa e dormo. Tutto bene, oggi vado in spiaggia a fare un’altra dormitina. Avevo bisogno di questa vacanza.

Tommaso Zorzi risponde agli haters

Alla luce di questo, l’influencer è finito nel mirino delle polemiche sul web a cui ha deciso di replicare immediatamente. Infatti, con queste parole il diretto interessato ha risposto ad un duro commento da parte di un utente: