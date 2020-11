Anche per Aurora Ramazzotti torna, parzialmente, il sereno. La giovane figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è finalmente guarita dal Covid-19, purtroppo però, le conseguenze del virus sono ancora vive in lei.

Non è facile per nessuno, questa situazione sta lentamente portando tutti allo stremo. Ancor peggio per chi contrae il virus. Fisicamente, ma soprattutto mentalmente, questa malattia lascia molti strascichi.

A parlare di questo aspetto è proprio Aurora Ramazzotti. Siamo abituati a vederla sempre sorridente, ma questa volta è diverso. Su Instagram si è lasciata andare ad un piccolo sfogo:

Sono 17 giorni che non mi alleno, un record. Ogni volta che ci si ferma, è come se si ripartisse da zero. Vi dico questo perché è un attimo paragonarsi agli altri, a noi stessi del passato…pensare che non saremo più in grado di raggiungere quegli obiettivi.

La ragazza, a cui purtroppo ha fatto compagnia anche il fidanzato Goffredo Cerza, ha cercato di essere vicina alle sue follower. Sa di non essere l’unica a vivere questo periodo con estrema fragilità.

E non parlo solo di sport, perché lo sport è un parallelismo della vita. Siamo in una situazione di stallo che demoralizza tutti, io per prima.

Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultimo lockdown, forse perché ho avuto il covid anche se non è andata male fortunatamente”. E prosegue: “Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Quindi se non mi vedete molto presente, è per questo.

Non può mancare dunque anche un messaggio di positività e incoraggiamento. “Bisogna darsi tregua, darsi tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti meglio.”

Purtroppo, la situazione non migliora. I casi sono in constante aumento, e nuove regioni rischiano di finire in zona rossa. Al momento, da parte del governo c’è silenzio.

Molte regioni stanno pian piano abbassando le serrande, ricordiamo che anche Aurora vive a Milano, in piena zona rossa.