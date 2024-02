Avanti un altro, chi è Ilaria Gallozzi, la new entry fa brillare gli occhi sui social: tutto su di lei

Sta facendo impazzire tutti la debuttante Ilaria Gallozzi al programma Avanti un altro tanto da ricevere una valanga elogi. Tra i commenti sul suo profilo Instagram si leggono moltissimi ‘Stupenda’, ‘Bellissima’, ‘Straordinaria’ sotto le foto che ha condiviso. Questi sono solo alcuni dei numerosi commenti che la modella ha raccolto.

La modella ha ufficialmente fatto il suo debutto nella nuova stagione di Avanti un altro. Qui interpreterà il ruolo della “Bonas”, alternandosi con Paola Caruso. Scrive la stessa Ilaria Gallozzi su Instagram:

Ad oggi non so nemmeno io se questo è un sogno o la realtà.

La giovane modella ha mostrato grande gratitudine verso Paolo Bonolis, presentatore e padrone di casa nel programma Mediaset. L’arrivo della modella è anche merito di Sonia Bruganelli e tutto il team del programma che ha creduto in lei e l’ha scelta.

Innanzitutto volevo ringraziare Sonia Bruganelli che ha creduto in me ed ha trasformato questo mio sogno in realtà. ❤️ Grazie a Paolo Bonolis, Luca Laurenti e a tutti i miei fantastici ed esilaranti compagni di avventura che ho sempre seguito da casa ma conoscerli dal vivo è stato ancora più bello… grazie ancora agli autori,alla produzione e a tutte le persone che dietro le quinte lavorano per una trasmissione così straordinaria che da 13 anni entra nelle case e nei cuori di milioni di Italiani. È un onore per me essere parte di questa meravigliosa famiglia!