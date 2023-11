Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si sono lasciati: l’annuncio spiazza

Colpo di scena a Temptation Island. Nel corso delle ultime ore i nomi di Gabriela e Giuseppe, ex protagonisti dell’ultima edizione del programma, stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Poco fa è emerso che la coppia, a sorpresa, abbia deciso di mettere fine alla storia d’amore. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gabriela e Giuseppe si sono lasciati. Come già anticipato, i due ex protagonisti di Temptation Island sono tornati ad occupare il centro del gossip. Stando ad alcuni indizi social, infatti, la storia d’amore tra Gabriela e Giuseppe pare sia giunta al capolinea.

Sono molti coloro che hanno notato che Gabriela ha smesso di seguire il suo fidanzato sui social. Nel corso della giornata di ieri, inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso sulle sue Instagram Stories una serie di frasi che sembrerebbero essere rivolte proprio a Giuseppe.

Questo è quanto condiviso da Gabriela:

Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e cio che potete permettervi.

Oltre a ciò, Gabriela ha poi aggiunto:

Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso.

E ancora:

Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita.

Nonostante il gossip che li ha resi protagonisti, Gabriela e Giuseppe sono rimasti in silenzio e non hanno ancora commentato i rumors emersi sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due ex protagonisti di Temptation Island forniranno chiarimenti su quanto sta succedendo in questi giorni.